Ищут честного водителя-новичка за 120 тыс. руб. в месяц – как вам такое?

Составлен рейтинг автовакансий с хорошим заработком для соискателей без опыта

В декабре на hh.ru представлено почти 3 тыс. вакансий в сфере авто для соискателей без опыта. Из них более 1.9 тыс. предложений в сфере розничной торговли автомобилями, более 1.5 тыс. - в сфере технического обслуживания и 1.3 тыс. вакансий в розничной торговле автозапчастями и шинами.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 360 вакансий, Санкт-Петербург – более 240 вакансий и Московская область – более 140 вакансий.

Зарплатная вилка в более чем 600 вакансиях начинается от 150 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку пяти наиболее высокооплачиваемых вакансий декабря в сфере авто для соискателей без опыта работы.

1. Слесарь-механик требуется для фирмы из Мытищ, и там ему готовы предложить до 250 000 рублей после вычета налогов. От этого специалиста нужно только наличие водительских прав и умение управлять автомобилем, знание конструктивного устройства автомобиля, ответственность, исполнительность, внимательность и пунктуальность. Он требуется на автосервис, и там его обещают обучить всем премудростям.

2. Мастеру-консультанту СТО Livan готовы предложить от 100 000 до 300 000 рублей (до вычета налогов). Работник нужен компании из Московской области. От соискателя требуется высшее техническое образование (желательно) или среднее специальное. Опыт работы в автобизнесе приветствуется (ассистентом сервиса, менеджером по запчастям/доп. оборудованию, менеджером по продажам а/м, автослесарем), но не обязателен.

3. Мастер в шиномонтажную мастерскую даже без опыта работы сможет получать в подмосковной Апрелевке от 120 000 до 250 000 рублей «чистыми». От кандидата всего лишь требуется желание работать в автомобильной сфepe, расти и развиваться.

4. Автослесарю по ремонту грузовых автомобилей компания из Санкт-Петербурга готова предложить от 130 000 до 230 000 рублей после вычета налогов.

5. Водитель-механик, от которого требуется лишь наличие водительского удостоверения, честность, желание работать, зарабатывать и обучаться, сможет получать от 120 000 до 210 000 рублей после вычета налогов. Эта вакансия открыта одной из компаний Санкт-Петербурга.