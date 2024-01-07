Статистика: на покупку Lada Granta россияне потратили за месяц 15,6 млрд рублей
Прибыль с продаж легковых автомобилей на российском рынке по итогам ноября 2023 года составила 299 млрд рублей. В октябре этот показатель составил 304 млрд рублей. Всего в период с января по ноябрь 2023 года доход составил 2,5 трлн рублей. Такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат Инфо».
Для сравнения — в ноябре 2022 года оборот на авторынке РФ составил 130,5 млрд рублей, а за 11 месяцев, начиная с января — 1,31 трлн рублей. Лидером продаж по итогам ноября 2023 года стали отечественная Lada Granta и китайский SUV Haval Jolion. В прошлом месяце покупатели приобрели 7268 автомобилей Haval Jolion и потратили на них 16 млрд рублей. Выручка от продажи Lada Granta составила 15,6 млрд рублей. В ноябрьский топ-3 рейтинга доходности рынка легковых авто вошел также кроссовер Geely Monjaro с показателем 14,4 млрд рублей.
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В топ-5 вошли также Lada Niva и Lada Vesta, за месяц в России продажи Lada Niva достигли 11,3 млрд рублей, а Lada Vesta — 10 млрд рублей. Лидером за 11 месяцев 2023 года стал китайский автомобиль Chery — 301,7 млрд рублей. Lada по итогам 11 месяцев занимает вторую строчку, ее результат 268,8 млрд, на третьем месте расположился еще один «китаец» Geely — 254 млрд рублей. В пятерку лидеров по продажам за период с января по ноябрь вошли также Haval (237,4 млрд рублей) и Exeed (161 млрд рублей).
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Источник: avtostat-info.com
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...