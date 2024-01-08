Программа восточного партнерства помогла авторынку РФ в 2023 году выйти в плюс

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В 2023 году автопром РФ показал рост, выпустив более 500 тысяч ТС

Автопром России с начала 2023 года продемонстрировал положительную динамику роста. Отечественным автозаводам удалось нарастить объемы выпуска, увеличив показатели прошлого года. Но приблизиться к «досанкционным» значениям пока не удалось, констатируют эксперты отрасли.

Несмотря на рост показателей производства, ассортимент все-таки пока ограничен. В период с января по сентябрь 2023 года в РФ выпущено 358 тысяч легковых автомобилей, это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркивают в Росстате. Производство грузовиков за девять месяцев выросло на 14%, до 118 тыс. штук, а выпуск автобусов массой до 5 т по итогам девяти месяцев вырос на 79,4%, до 15,3 тысяч штук.

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С начала2023 года на отечественных предприятиях собрано 9,7 тысячи автобусов массой более 5 т (+7,6% к показателям за девять месяцев 2022 года). Другими словами, совокупное количество легковых автомобилей, грузовиков и всех видов автобусов за три квартала достигло показателя более 501 тысячи штук. Спад производства произошел весной 2022 года после введения санкций Запада и ухода с российского рынка зарубежных автопроизводителей.

В частности, прекратился выпуск Renault, Skoda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz, BMW, Toyota и Mazda на заводах, расположенных в России. Кроме того, перестали работать предприятия по производству фургонов Ford, грузовиков Mercedes-Benz, Isuzu, Volvo, Renault Scania и MAN. По разным оценкам, доля этих компаний на российском авторынке составляла порядка 60–70%.

Ситуация начала стабилизироваться только осенью 2023 года, после того как на предприятиях ушедших брендов было запущено производство моделей, разработанных при участии партнеров из Китая.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Автотор
08.01.2024
Фото:Автотор
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