Автовладельцы рассказали, когда перестают переживать из-за царапин на кузове

Страховщики нашли причину, по которой 47% россиян считают машину «членом семьи»

Почти половина жителей России называют автомобиль членом семьи. Такой вывод следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Через год после покупки автомобиля 68% россиян перестают обращать внимание на царапины или незначительные поломки. Только 3% назвали такой срок подходящим временем для того, чтобы начать экономить на обслуживании машины. При этом продолжают ухаживать за «членом семьи» 66% опрошенных.

Любой дефект является поводом для стресса для 41% респондентов, потому что он связан с непредвиденными расходами. Заявили о потере независимости при передвижении по городу из-за поломок авто 40% респондентов. Треть россиян (31%) выразили опасения, что поломка машины может надолго нарушить их планы, а 16% пожаловались на нехватку времени для ремонта.

Успокоиться владельцам авто помогают коммуникации с техническим специалистом (36%). Осознанием, что сломать машину не так легко, как кажется на первый взгляд, поделились 25% опрошенных. Перестают тщательно следить за состоянием автомобиля, если есть замена, 14%.

Вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что, согласно их данным, за 2023 год доля клиентов по каско, владеющих машинами на протяжении более пяти лет, увеличилась с 13% в 2022 году до 23%.

«Стоимость авто выросла, а найти автомобиль на замену зачастую становится проблемой. Логично, что этот тренд касается европейских и американских марок — Ford, Mercedes-Benz, Toyota», — подчеркнул вице-президент компании.

Что касается китайских брендов, доля застрахованный по рискам каско новых машин (после одного-двух лет эксплуатации) в последние три года держится выше 90%, а объем продаж вырос почти в четыре раза в сравнении с 2022 годом, подытожил Демидов.

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Источник: iz.ru