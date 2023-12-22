Для рынка РФ в эти кроссоверы внесли более 100 корректировок

В России будут продавать кроссоверы новой марки VGV

На российском авторынке в настоящее время присутствует порядка 60 брендов из Китая. В 2024 году у нас появятся машины еще одной китайской марки – VGV.

Эта марка – подразделение компании Sinotruk. Специализируется на производстве легковых и коммерческих автомобилей. Какие конкретно модели бренд готовит специально для российского рынка, держат в секрете. Но из сообщения официального представителя VGV в РФ компании «Мотор-Плейс» становится очевидным, что это будут два среднеразмерных кроссовера длиной до пяти метров.

VGV

«Самым большим сюрпризом для рынка станет цена. Никто еще в России за последние пару лет не врывался в базовый ценовой сегмент с большим семиместным кроссовером, где хозяйничали Дастер, Крета и Селтос», — подчеркнул глава «Мотор-Плейс» Михаил Плотников.

У кроссоверов комфортабельный салон, современная мультимедийная система, МКП или классический автомат. С целью адаптации автомобилей под потребности российских покупателей в компании внесли изменения в комплектации и конструкцию подвески. Кроме того, специалисты перенастроили алгоритмы работы двигателя и гидромеханической коробки передач, а также сделали полную русификацию. Отмечается, что всего внесено более ста корректировок.

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Источник: rg.ru