#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour Dashing
22 декабря
Jetour Motor: курс на покорение российского рынка
Jetour Motor: 60% марки пришлось на модель...
Владельцы этих кроссоверов остаются им верны за надежность даже спустя 15 лет
22 декабря
Владельцы этих кроссоверов остаются им верны за надежность даже спустя 15 лет
Назван топ-5 японских кроссоверов, функционал...
Sterra Exeed ES
22 декабря
Автопроизводитель предоставляет пожизненную гарантию всем покупателям этой машины
Президент Chery Automobile озвучил примерную...

Jetour Motor: курс на покорение российского рынка

Jetour Motor: 60% марки пришлось на модель Dashing

Производитель автомобилей Jetour делится успехами за первые полгода присутствия на российском рынке. К октябрю общий объем продаж достиг 8 400 автомобилей, 60% из которых пришлось на модель Jetour Dashing. Компания вошла в десятку лидеров по продажам легковых автомобилей в России за сентябрь и октябрь и не планирует останавливаться на достигнутом.

Jetour адаптировал представленные на российском рынке модели, чтобы соответствовать погодным и дорожным условиям. Ответственный подход к делу помог компании покорить рынок — за полгода продажи Jetour в стране превысили 8 000 единиц. Кроме того, на ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» модель Jetour Dashing заняла третье место в категории K2 (Легкие внедорожники), а также одержала победу номинации «Новинка года в массовом сегменте».

Jetour Dashing
Jetour Dashing

Jetour расширяет предложение для российских покупателей

Компания намерена и дальше совершенствовать модельный ряд автомобилей, прислушиваясь к потребностям российских водителей. Внедорожник Jetour T2 выйдет на российский рынок в начале 2024 года, демонстрируя новую технологию полного привода для комфортного и безопасного вождения в любых дорожных условиях.

К концу 2023 года Jetour Motor Rus планирует продать на российском рынке 15 000 автомобилей. В 2027 году на международном уровне будут запущены 8 заводов, ориентированных на 60 мировых рынков. Сеть дистрибьюторов будет насчитывать более 1 200 точек, а объем продаж превысит 600 000 автомобилей.

Компания Jetour всегда рассматривала Россию как важную часть своего глобального плана в рамках концепции Travel+ и считает российский рынок ключевым стратегическим звеном. Так, Jetour продолжает сотрудничать с российскими дилерами — сегодня компания насчитывает более 140 дилерских центров в крупнейших городах России и продолжает обучать дилеров в сфере клиентского сервиса и послепродажной поддержки.

O Jetour Motor:

Компания Jetour была основана в 2018 году. С момента запуска своей первой модели JETOUR за 5 лет собрал более 910 000 пользователей и почти 39 миллионов поклонников, лидируя по самым быстрым темпам роста в качестве передового бренда внедорожников в Китае. Компания активно осваивает зарубежные рынки и ускоряет реализацию своей глобальной стратегии. Экспортная продукция в основном включает в себя транспортные средства, полные комплекты деталей и запасных частей и многое другое. В основном они экспортировались в более чем 45 стран и регионов, включая Ближний Восток, Африку, Центральную и Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Также ведется стратегическое планирование для других развивающихся рынков, ЕС и прилегающих к нему рынков.

Источник: Jetour

Реклама / LIGHTHOUSE PR LTD / erid 4CQwVszH9pWvJHwLdgw

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 1
22.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour Dashing

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв