#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
23 декабря
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3...
Стало известно, кто возит грузы беспилотными грузовиками по трассе М-11
23 декабря
Стало известно, кто возит грузы беспилотными грузовиками по трассе М-11
Беспилотники КАМАЗа и «Сберавтотеха» перевезли...
BMW показала эмоциональную рекламу BMW i4 (видео)
23 декабря
BMW показала эмоциональную рекламу BMW i4 (видео)
Реклама BMW i4 показывает трогательную семейную...

Alfa Romeo не прогнется под рынок и не будет выпускать одни кроссоверы

Вопреки популярности кроссоверов Alfa Romeo сфокусируется на выпуске седанов

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился своими мыслями о будущем бренда. Он упомянул, что следующее поколение модели Giulia сохранит кузов седан, но будет представлено в электрической версии.

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia

Импарато подчеркнул, что электрификация и аэродинамика тесно связаны, и седаны идеально подходят для достижения высокой эффективности в этом отношении.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Хотя сегмент седанов может испытывать трудности на рынке, руководство Alfa Romeo все равно хочет сохранить свою уникальность и не присоединяться к массовому производству кроссоверов и внедорожников.

Компания также планирует возродить модели GTV и Duetto, но пока не раскрывает подробности об этих проектах.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Alfa Romeo
23.12.2023
Фото:Alfa Romeo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Alfa Romeo Giulia

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв