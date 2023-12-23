Alfa Romeo не прогнется под рынок и не будет выпускать одни кроссоверы

Вопреки популярности кроссоверов Alfa Romeo сфокусируется на выпуске седанов

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился своими мыслями о будущем бренда. Он упомянул, что следующее поколение модели Giulia сохранит кузов седан, но будет представлено в электрической версии.

Alfa Romeo Giulia

Импарато подчеркнул, что электрификация и аэродинамика тесно связаны, и седаны идеально подходят для достижения высокой эффективности в этом отношении.

Хотя сегмент седанов может испытывать трудности на рынке, руководство Alfa Romeo все равно хочет сохранить свою уникальность и не присоединяться к массовому производству кроссоверов и внедорожников.

Компания также планирует возродить модели GTV и Duetto, но пока не раскрывает подробности об этих проектах.

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Источник: Motor1