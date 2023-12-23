Венец технологий: ультра-роскошный Nio ET9 бросит вызов Mercedes-Maybach S-Class
Nio ET9 будет построен на новой платформе NT3, разработанной компанией специально для своих высококлассных моделей.
Интерьер Nio ET9 будет отделан высококачественными материалами, такими как кожа, дерево и металл. Автомобиль будет оснащен широким спектром функций и опций, включая панорамную стеклянную крышу, многофункциональную информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, а также передовые системы безопасности и помощи водителю.
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Nio ET9 будет оснащен новейшей 7-нм однокристальной системой (SoC), которую будет производить Samsung.
Ожидается что Nio ET9 будет иметь колёсную базу 3,3 метра и будет поддерживать технологию замены батареи третьего поколения. Автомобиль будет оснащён двигателем мощностью 300 кВт, представленным в августе.
Nio ET9 представлен на мероприятии Nio Day 2023 23 декабря. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в 2025 году, и его стоимость будет начинаться примерно с 140 000 долларов.
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Источник: CarNewsChina.com
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