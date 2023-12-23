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Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9
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Венец технологий: ультра-роскошный Nio ET9 бросит вызов Mercedes-Maybach S-Class
Самый дорогой автомобиль Nio ET9 показали на...

Венец технологий: ультра-роскошный Nio ET9 бросит вызов Mercedes-Maybach S-Class

Самый дорогой автомобиль Nio ET9 показали на мероприятии Nio Day 2023

Nio ET9 будет построен на новой платформе NT3, разработанной компанией специально для своих высококлассных моделей.

Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9
Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9

Интерьер Nio ET9 будет отделан высококачественными материалами, такими как кожа, дерево и металл. Автомобиль будет оснащен широким спектром функций и опций, включая панорамную стеклянную крышу, многофункциональную информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, а также передовые системы безопасности и помощи водителю.

Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9
Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Nio ET9 будет оснащен новейшей 7-нм однокристальной системой (SoC), которую будет производить Samsung.

Ожидается что Nio ET9 будет иметь колёсную базу 3,3 метра и будет поддерживать технологию замены батареи третьего поколения. Автомобиль будет оснащён двигателем мощностью 300 кВт, представленным в августе.

Nio ET9 представлен на мероприятии Nio Day 2023 23 декабря. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в 2025 году, и его стоимость будет начинаться примерно с 140 000 долларов.

Источник: CarNewsChina.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:carnewschina.com
Количество просмотров 2
23.12.2023
Фото:carnewschina.com
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