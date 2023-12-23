Как правильно торговаться при покупке автомобиля? Советы эксперта

Эксперт поделился рекомендациями для покупателей подержанного автомобиля

Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов поделился рекомендациями для тех, кто собирается покупать автомобиль на вторичке.

1. Не ведите переговоры по телефону

Первое, что категорически запретил делать Максим Рязанов – вести переговоры по стоимости и состоянию автомобиля по телефону. Очень часто перекупщики стараются урезать цену, ещё не осмотрев сам автомобиль. Такое поведение легко может вызвать недовольство у продавца. Так что если вы рассчитываете на эффективный торг, сбивайте цену только после осмотра автомобиля с акцентом на то, что вас в нем не устраивает.

2. Изучите автомобиль перед осмотром

Прежде чем осматривать автомобиль, изучите его характеристики, отзывы и цены на аналогичные модели. Это поможет вам лучше подготовиться к переговорам и понять, какую цену вы готовы предложить.

3. Внимательно осмотрите автомобиль

При осмотре автомобиля обратите внимание на следующие моменты: пробег, состояние кузова и салона, состояние двигателя, трансмиссии и подвески.

4. Проверьте документы

Не менее важна внимательная проверка всех документов, чтобы в будущем не столкнуться с разного рода юридическими проблемами. Убедитесь, что продавец является законным владельцем автомобиля. Проверьте историю обслуживания автомобиля. Убедитесь, что автомобиль застрахован.

5. Воспользуйтесь услугами специалиста

Если вы не уверены в своих технических знаниях, лучше пригласить специалиста для проверки автомобиля. Специалист сможет выявить скрытые дефекты, которые вы могли бы пропустить.

6. Будьте готовы уйти

Если продавец не готов идти на уступки, будьте готовы уйти. Лучше потерять одну сделку, чем купить автомобиль, который не оправдает ваших ожиданий.

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Источник: Carsweek