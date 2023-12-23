Иранский производитель автомобилей опроверг свой уход из России
Иранская автомобильная компания SAIPA опровергла слухи о своем уходе из России.
Ранее сообщалось, что компания решила отказаться от проекта по импорту своих автомобилей в РФ из-за изменившейся экономической ситуации и роста утилизационного сбора.
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Однако официальный дистрибьютор SAIPA в России,ё компания «Лаки Кэренси» заявила, что речь идет исключительно о фирме «Бест Моторс» - летом иранцы расторгли с ней контракт.
По словам представителей «Лаки Кэренси», автомобили SAIPA уже прошли в РФ все необходимые испытания и до конца этого года должны получить ОТТС.
Таким образом, SAIPA не собирается уходить из России. Компания уже прошла все необходимые процедуры для начала продаж своих автомобилей в РФ и в скором времени планирует запустить их сборку в Беларуси.
Цены на автомобили SAIPA в России пока не объявлены.
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Источник: Carsweek
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