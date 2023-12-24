Ушла эпоха: мир прощается с Chevrolet Camaro

С конвейера завода General Motors сошел последний Chevrolet Camaro в версии ZL1

Последний экземпляр Chevrolet Camaro недавно сошел с конвейера завода General Motors в Лэнсинге, штат Мичиган, США.

Chevrolet Camaro ZL1

Причем последним экземпляром стала «злая» версия ZL1, оснащенная мощным 6,2-литровым мотором V8 и механической коробкой передач. Всего было выпущено всего 350 машин этой серии.

Chevrolet Camaro ZL1

Неизвестно, куда отправился последний Camaro – был ли он продан частному покупателю или же забрали его в музей Chevrolet.

Официальное объявление о том, что Camaro будет снят с производства без выхода преемника, было сделано в марте этого года. Однако стоит отметить, что в 2002 году производство этой модели было прекращено, но она снова возродилась в 2010 году и сыграла одну из главных ролей в популярной кинофраншизе «Трансформеры».

«Хотя сегодня мы не объявляем о преемнике, будьте уверены, это не конец истории Camaro», - дал некоторую надежду поклонникам Camaro вице-президент Chevrolet Global Скотт Белл.

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Источник: Motor1