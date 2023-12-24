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Unimog U1300 SE
24 декабря
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Раритетный внедорожник Арнольда Шварценеггера выставлен на продажу

Отреставрированный Unimog U1300 SE с небольшим пробегом уйдет с молотка в январе

В конце января на аукционе продадут внедорожник Unimog U1300 SE с небольшим пробегом, принадлежавший Арнольду Шварценеггеру.

Аукционный дом пока не раскрывает информацию о том, какую сумму планируют получить за этот грузовик, но можно предположить, что он будет продан за весьма внушительную сумму.

Unimog U1300 SE
Unimog U1300 SE
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Этот внедорожный грузовик с двухдверной кабиной был выпущен еще в 1977 году, но в 2012 году он подвергся полной реставрации и модификации в немецком ателье Unimog Merex Mertec.

Под капотом у этого монстра находится мощный 6,4-литровый дизельный двигатель мощностью 320 л. с.

Unimog U1300 SE
Unimog U1300 SE

Арнольд Шварценеггер владел этим грузовиком до 2014 года, а потом продал его. В 2016 году автомобиль был выставлен на продажу на eBay за 351 тысячу долларов, но не нашел покупателя. С тех пор он практически не использовался, и его пробег составляет всего 4,3 тысячи километров.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:barrett-jackson.com
Количество просмотров 1
24.12.2023
Фото:barrett-jackson.com
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