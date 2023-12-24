На сколько можно «попасть» из-за поддельного антифриза?

Эксперт рассказал о последствиях использования некачественного антифриза

Антифриз является незаменимой жидкостью для любого автомобиля, он защищает двигатель от перегрева и замерзания. Однако некачественный или поддельный антифриз может привести к серьезным проблемам с автомобилем.

Использование некачественного антифриза может привести к поломке радиатора и расширительного бачка, поломке помпы, образованию трещин в двигателе и коррозии металлических частей в системе охлаждения.

Чтобы избежать покупки некачественного антифриза, следует покупать антифриз только в проверенных магазинах и автосервисах. Также стоит обращать внимание на срок годности антифриза. Не стоит экономить и разводить антифриз водой.

Мутный цвет, неприятный запах, наличие осадка и пенообразование, все это указывает на то, что антифриз некачественный

Если вы обнаружили один или несколько из этих признаков, следует как можно скорее заменить антифриз.

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Источник: Газета.ru