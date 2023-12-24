Mansory пофантазировали на тему тюнинга будущего
Сегодня серийных летающих автомобилей пока еще нет, но множество компаний уже работают над прототипами и проводят испытания.
Mansory, всегда стремящаяся быть на шаг впереди, представила проект гиперкара будущего, в которых можно заметить отсылки к известным моделям, таким как Ferrari Enzo, Pagani Huayra, McLaren и Lamborghini.
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Однако, главное отличие проекта Mansory заключается в отсутствии колес и присутствии винглетов, которые установлены в нижней части кузова. Заявлено, что гиперкар левитирует и благодаря этому способен держаться в воздухе. Однако, пока это остается лишь фантазией на тему будущих технологий.
Несмотря на все инновации и эксперименты, Mansory успокаивает своих фанатов, заверяя, что компания будет существовать и в далеком будущем, продолжая дорабатывать и персонализировать различные автомобили.
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Источник: Autoevolution
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