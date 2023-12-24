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Mansory пофантазировали на тему тюнинга будущего

Ателье Mansory решило заняться тюнингом еще не существующих летающих автомобилей

Сегодня серийных летающих автомобилей пока еще нет, но множество компаний уже работают над прототипами и проводят испытания.

Концепт летающего автомобиля от Mansory
Концепт летающего автомобиля от Mansory

Mansory, всегда стремящаяся быть на шаг впереди, представила проект гиперкара будущего, в которых можно заметить отсылки к известным моделям, таким как Ferrari Enzo, Pagani Huayra, McLaren и Lamborghini.

Концепт летающего автомобиля от Mansory
Концепт летающего автомобиля от Mansory
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Однако, главное отличие проекта Mansory заключается в отсутствии колес и присутствии винглетов, которые установлены в нижней части кузова. Заявлено, что гиперкар левитирует и благодаря этому способен держаться в воздухе. Однако, пока это остается лишь фантазией на тему будущих технологий.

Концепт летающего автомобиля от Mansory
Концепт летающего автомобиля от Mansory

Несмотря на все инновации и эксперименты, Mansory успокаивает своих фанатов, заверяя, что компания будет существовать и в далеком будущем, продолжая дорабатывать и персонализировать различные автомобили.

Концепт летающего автомобиля от Mansory
Концепт летающего автомобиля от Mansory

Источник: Autoevolution

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
Количество просмотров 2
24.12.2023
Фото:Mansory
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