Суперкар против супербайка: кто победит?
В гонке принял участие гиперкар Bugatti Chiron Super Sport, который сошелся не с традиционными автомобилями, а с двумя мощными двухколёсными соперниками – итальянским супербайком Ducati Panigale SP2 и японским гипербайком Kawasaki H2R.
Bugatti Chiron Super Sport – эксклюзивный гиперкар, выпущенный ограниченным тиражом в 30 экземпляров, оснащается 8-литровым W16 двигателем мощностью 1600 л. с. и 1600 Н·м крутящего момента. Вес купе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом составляет внушительные 1995 килограммов.
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Ducati Panigale V4 SP2 оснащен 1,1-литровым V4 двигателем мощностью 216 л. с. и 124 Н·м крутящего момента. Ducati является самым легким участником гонки с весом всего 195 килограммов.
Kawasaki H2R – монструозный гипербайк из Японии, весящий 216 килограммов. Оснащен 1-литровым 4-цилиндровым рядным двигателем с компрессором, который выдает 310 л. с. и 165 Н·м крутящего момента. Kawasaki является самым мощным серийным мотоциклом, соответствующим статусу гипербайка.
Гонка проходила на прямой трассе. Результаты оказались весьма интересными.
В первом заезде Bugatti Chiron Super Sport продемонстрировал свое превосходство, опередив мотоциклы с самого старта и выиграв гонку на четверть мили с огромным отрывом.
Во втором заезде Kawasaki H2R смог опередить Ducati Panigale SP2 и финишировать вторым, уступив победу Bugatti.
В третьем заезде гипербайк Kawasaki снова показал впечатляющий результат, обойдя Ducati и заняв второе место.
В четвертом заезде Bugatti Chiron Super Sport вновь одержал убедительную победу, не оставив шансов своим двухколёсным соперникам.
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Источник: YouTube-канал CarWow
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