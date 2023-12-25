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Нашли способ продлить сроки обжалования штрафов ГИБДД

Сроки обжалования по административным штрафам хотят пересмотреть

На экспертном совете по автомобильной безопасности при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Александр Шумский, председатель организации «Пробок.нет», поднял тему пересмотра сроков обжалования штрафов.

Автовладельцы сталкиваются с неудобствами, особенно в преддверии новогодних праздников, из-за четко фиксированных сроков обжалования, составляющих 10 дней с момента вынесения постановления. В преддверии длинных новогодних выходных эта тема становится особенно актуальной.

Например, тем, кто получил постановление 29 декабря, учитывая, что с 1 по 8 января считаются выходными, остается всего два дня на подготовку и подачу обжалования. За это время нужно не только найти адвоката в кратчайшие сроки, но и разработать обоснованный запрос для суда.

Да, существует возможность подачи обжалования в электронном виде через государственные службы, но не везде имеется доступ к интернету. В некоторых случаях обжалование решений ГИБДД или мировых судей необходимо проводить непосредственно в судах.

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Вопрос остается актуальным: как действовать, если время ограничено, а нет возможности найти адвоката или другого юриста?

В ходе обсуждения было предложено несколько идей, включая привязку сроков обжалования к количеству рабочих дней (десять рабочих дней после вынесения постановления) или увеличение срока обжалования до месяца.

Наиболее обоснованным оказалось предложение адвоката Сергея Сорокина, согласно которому следует учитывать дни, а не сутки, и при необходимости считать последним днем подачи жалобы, если он приходится на нерабочий день, первый рабочий. Это правило уже установлено в других процессуальных кодексах и может быть успешно закреплено и в КоАП.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
25.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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