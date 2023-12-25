Водители на 18% чаще стали пользоваться бесплатной диагностикой в целях экономии

Эксперты выяснили, на чем автовладельцы экономили при ремонте машин в 2023 году

Автовладельцы в 2022 году в ожидании стабилизации рынка отложили ремонт своих машин, но 2023-й стал годом реализации отложенного спроса.

По словам экспертов автоотрасли, средний чек и количество услуг в уходящем году увеличились.

В целом за год значительно изменилась корзина запчастей, несмотря на то что в наличии появились оригинальные детали, владельцы машин выбирали их аналоги. Самая большая доля – у запчастей из категории среднего класса, но заметно выросла доля и запчастей эконом-сегмента.

Согласно итогам исследования Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, в 2023 году в РФ резко увеличилась доля тех, кто самостоятельно обслуживает и ремонтирует свои машины. Другими словами, автовладельцы сами закупают запчасти и сами их устанавливают.

Директор агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев рассказал, что в последние годы наблюдалась тенденция ремонта автомобилей в автосервисах. Но ситуация предыдущего года вернула все к показателям шестилетней давности.

«Этот тренд несет за собой многие изменения рынка в целом. Растет доля подделок автозапчастей, поскольку рынок становится менее контролируемым. Самостоятельные покупки не предполагают гарантий, онлайн-магазины также не отличаются жестким контролем качества. Таким образом, россияне в 2023 году экономили на сервисе при обслуживании автомобилей», — констатирует собеседник издания.

Увеличилось число операций, которые можно условно назвать «подшаманить», вместо ремонта двигателя водители ограничивались заменой одной свечи из четырех и т.д. Если появлялась возможность сэкономить на диагностике или приобретении услуги по скидке, водители активно этим пользовались. Прирост заездов на бесплатные диагностики составил 18% год к году, стало меньше мелких ремонтов и выросло количество крупных. Водители в 2023 году экономили на техобслуживании новых автомобилей и более тщательно ремонтировали старые модели.

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Источник: rg.ru