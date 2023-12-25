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Владельцы этих авто умудряются продать их в 1,5 раза дороже цены четырехлетней давности

Топ-5 востребованных на рынке автомобилей, которые с возрастом не теряют в цене

Модели Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4 возглавили рейтинг автомобилей, которые с возрастом не теряют в цене. Такой вывод следует из результатов исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)».

Автомобили, вошедшие в топ-3, не только не падают в цене, но и пользуются большим спросом у покупателей. Кроме указанных моделей в рейтинг вошли также китайские Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus. Они тоже востребованы на рынке, несмотря на свой возраст.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Очень надежный японский кроссовер: нашли беспроблемные версии
«Среди кроссоверов, возраст которых составляет четыре года, Chery Tiggo 4 заняла второе место, всего на доли процента уступив лидеру Hyundai Creta. За ними с тесным разрывом расположились Renault Duster и Changan CS35 Plus на третьем и четвертом местах соответственно. Пятое место в рейтинге удерживает японский кроссовер Toyota RAV4», — говорится в исследовании.

Но самое большое удивление вызывает тот факт, что некоторые владельцы продают такие автомобили даже дороже цены, по которой они приобретали их изначально. В частности, за некоторые удалось выручить в 1,5 раза дороже рыночной стоимости четырехлетней давности.

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Источник: sm.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
25.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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