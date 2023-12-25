Рекордсмена по числу побед за один сезон в Формуле-1 лишили выбора спорткара

Чемпиону Формулы-1 из-за возраста отказали в аренде мощного спорткара Mercedes

Пилот команды «Ред Булл» из Нидерландов, трехкратный чемпион Макс Ферстаппен не смог арендовать спорткар Mercedes – ему отказали из-за его возраста.

По информации британских СМИ, 26-летний гонщик вместе со своей семьей и друзьями прибыл в Португалию, где хотел взять напрокат Mercedes класса AMG GT, максимальная скорость которого превышает 310 км/ч. Но из-за действующих в стране правил страхования он не смог ее арендовать.

Макс Ферстаппен

Ферстаппену пришлось взять BMW 5-й серии, максимальная скорость которого ограничена отметкой 250 км/ч. Отмечается, что представитель компании, сдающей автомобили в аренду, принес извинения Ферстаппену и подчеркнул, что иногда обстоятельства оправдывают отступление от правил. Пилота заверили, что в следующий приезд ему предоставят ту машину, которую он захочет.

Напомним, Макс Ферстаппен в 2023 году выиграл 19 из 22 гонок, установив рекорд по числу побед за один сезон и набрав 575 очков. Этот показатель превышает количество баллов других команд «Формулы-1» в Кубке конструкторов.

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Источник: rsport.ria.ru