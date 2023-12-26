#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российской разработкой поликарбоната заинтересовались зарубежные автопроизводители
26 декабря
Российской разработкой поликарбоната заинтересовались зарубежные автопроизводители
В России успешно наладили производство...
Машина получилась динамичная, пусть и без подчеркнутого «спорта» в характере
26 декабря
Лада с движком 1.8 и вариатором — проверили, как она едет!
Максим Кадаков: Лада с мотором 1.8 и вариатором...
Challenger SRT Demon 170
26 декабря
Ушла легенда: с конвейера в цвете «кромешная тьма» сошел последний Dodge Challenger
Dodge объявил о завершении выпуска легендарного...

«Водители должны быть адекватными» — так объяснили необходимость выдачи прав на 10 лет

Степан Кузьменко, «За рулем»: у водительских прав должен быть обозримый срок действия

У водительского удостоверения, как у любого документа, должен быть обозримый срок действия, потому что состояние водителя с годами может измениться не в лучшую сторону. Такого мнения придерживается заместитель генерального директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко.

Комментируя новость о том, что в России хотят отказаться от выдачи водительских прав на 20 лет, Кузьменко подчеркнул, что водительские права не являются паспортом и в обозримом будущем им не станут.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Очень надежный японский кроссовер: нашли беспроблемные версии
«Состояние здоровья водителя с годами, к сожалению, не становится лучше: начинают влиять естественные возрастные изменения — ухудшается реакция, зрение, падает концентрация внимания. И наша задача, включая общественность и СМИ, состоит в том, чтобы на дорогах были водители, которые будут себя вести адекватно и своевременно реагировать на дорожную обстановку!» — подчеркнул замгендиректора ведущего издания об автоотрасли.

Кузьменко убежден, что такая мера станет весомым вкладом в дело предупреждения аварийных ситуаций на дорогах.

Напомним, ранее президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев заявил, что нет никакой необходимости в Российской Федерации менять срок выдачи водительских прав и продлевать его с 10 до 20 лет. Такой подход, по его мнению, является наиболее безопасным, так как обяжет автовладельцев своевременно предоставлять свидетельство о соответствии своего здоровья всем необходимым требованиям.

Также стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не будут продлеваться автоматически.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 2
26.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
0