«Водители должны быть адекватными» — так объяснили необходимость выдачи прав на 10 лет

Степан Кузьменко, «За рулем»: у водительских прав должен быть обозримый срок действия

У водительского удостоверения, как у любого документа, должен быть обозримый срок действия, потому что состояние водителя с годами может измениться не в лучшую сторону. Такого мнения придерживается заместитель генерального директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко.

Комментируя новость о том, что в России хотят отказаться от выдачи водительских прав на 20 лет, Кузьменко подчеркнул, что водительские права не являются паспортом и в обозримом будущем им не станут.

«Состояние здоровья водителя с годами, к сожалению, не становится лучше: начинают влиять естественные возрастные изменения — ухудшается реакция, зрение, падает концентрация внимания. И наша задача, включая общественность и СМИ, состоит в том, чтобы на дорогах были водители, которые будут себя вести адекватно и своевременно реагировать на дорожную обстановку!» — подчеркнул замгендиректора ведущего издания об автоотрасли.

Кузьменко убежден, что такая мера станет весомым вкладом в дело предупреждения аварийных ситуаций на дорогах.

Напомним, ранее президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев заявил, что нет никакой необходимости в Российской Федерации менять срок выдачи водительских прав и продлевать его с 10 до 20 лет. Такой подход, по его мнению, является наиболее безопасным, так как обяжет автовладельцев своевременно предоставлять свидетельство о соответствии своего здоровья всем необходимым требованиям.

Также стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не будут продлеваться автоматически.