В Англии продают Ниву за 22 тысячи фунтов стерлингов

Британцы назвали Ладу Ниву Легенду самым крутым внедорожником в стране

Несмотря на продвижение электромобилей, в Великобритании сохраняется высокий спрос на надежные полноприводные внедорожники с бензиновым или дизельным двигателем.

Lada Niva Legend

Как вариант, автомобилисты могут купить там Lada Niva за 21 850 фунтов стерлингов (2,54 млн рублей). Британские СМИ пишут, что это дороговато для внедорожника 1970-х годов, но тут же напоминают, что это дешевле, чем полноприводный Дастер.

Lada Niva Legend

«Недостатки? Что ж, 1,7-литровый бензиновый двигатель Niva мощностью 88 л.с. означает, что вы не установите рекорд скорости, хотя это и не требуется от этого желанного, изящного внедорожника. Возможно, это самая дорогая Lada в Великобритании, но на данный момент она может быть одной из самых крутых 4х4 в стране», – пишет Autoexpress.co.uk.

Niva Luxe 2021 года выпуска, которую продают в Bramley Motor Cars, имеет левый руль и пробег 362 мили (583 км). Внедорожник окрашен в черный цвет Panther, оснащен кондиционером, подогревами передних сидений и стереосистемой Studio InCar с динамиками Audison и сабвуфером.

Bramley Motor Cars – не единственная компания, завозящая Нивы в Великобританию. Этим занимаются и другие дилеры, а средняя цена российского внедорожника там составляет 20 000 фунтов стерлингов. И спрос на Нивы, как пишут местные журналисты, устойчивый.