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В Англии продают Ниву за 22 тысячи фунтов стерлингов

Британцы назвали Ладу Ниву Легенду самым крутым внедорожником в стране

Несмотря на продвижение электромобилей, в Великобритании сохраняется высокий спрос на надежные полноприводные внедорожники с бензиновым или дизельным двигателем.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как вариант, автомобилисты могут купить там Lada Niva за 21 850 фунтов стерлингов (2,54 млн рублей). Британские СМИ пишут, что это дороговато для внедорожника 1970-х годов, но тут же напоминают, что это дешевле, чем полноприводный Дастер.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
«Недостатки? Что ж, 1,7-литровый бензиновый двигатель Niva мощностью 88 л.с. означает, что вы не установите рекорд скорости, хотя это и не требуется от этого желанного, изящного внедорожника. Возможно, это самая дорогая Lada в Великобритании, но на данный момент она может быть одной из самых крутых 4х4 в стране», – пишет Autoexpress.co.uk.

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Niva Luxe 2021 года выпуска, которую продают в Bramley Motor Cars, имеет левый руль и пробег 362 мили (583 км). Внедорожник окрашен в черный цвет Panther, оснащен кондиционером, подогревами передних сидений и стереосистемой Studio InCar с динамиками Audison и сабвуфером.

Bramley Motor Cars – не единственная компания, завозящая Нивы в Великобританию. Этим занимаются и другие дилеры, а средняя цена российского внедорожника там составляет 20 000 фунтов стерлингов. И спрос на Нивы, как пишут местные журналисты, устойчивый.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Autoexpress.co.uk
26.12.2023
Фото:Autoexpress.co.uk
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+26