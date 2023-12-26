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Названы 3 причины, по которым не стоит выворачивать колеса автомобиля во время парковки

Водителям объяснили, как вывернутые колеса могут сломать гидроусилитель руля

Категорически не рекомендуется оставлять на парковке автомобиль с вывернутыми колесами, особенно зимой. Некоторые автовладельцы неосознанно оставляют колеса в повороте после маневра на парковке, другие намеренно выворачивают руль, предполагая, что так безопаснее. Но это заблуждение, потому что такой способ может сломать гидроусилитель руля.

Некоторые надеются, что в этом случае их автомобиль не смогут эвакуировать. Но современные манипуляторы без труда поднимают транспортные средства за все четыре колеса, поэтому тактика с вывернутыми колесами не сработает.

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Во-вторых, паркуясь таким образом, автовладелец создает проблемы для других водителей, потому что вывернутые колеса занимают дополнительное пространство и препятствуют свободному передвижению других машин.

В-третьих, если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, то при длительной стоянке с полностью повернутыми колесами возникает риск поломки гидроусилителя руля (ГУР). Это происходит потому, что на насос усилителя увеличивается нагрузка. Аналогичная проблема может возникнуть и у владельцев автомобилей с электро-гидроусилителем рулевого колеса (ЭУР).

Кроме того, срок службы ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей) сокращается, так как из-за низких температур в зимнее время резиновые элементы теряют свои эластичные свойства. В итоге из-за избыточного натяжения могут произойти разрывы, которые в конечном итоге спровоцируют поломку рулевого управления. Лучше использовать ручной тормоз или электронный стояночный тормоз при парковке, но не выворачивать руль «до упора».

Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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