Ушла легенда: с конвейера в цвете «кромешная тьма» сошел последний Dodge Challenger

Dodge объявил о завершении выпуска легендарного маслкара Challenger

Автопроизводитель Dodge 22 декабря выпустил с конвейера последний автомобиль модели Challenger SRT Demon 170 в цвете Pitch Black — «кромешная тьма».

По признанию представителей компании, автомобиль является самым мощным маслкаром в мире. Финальную серию SRT Demon 170 презентовали весной 2023 года, у автомобиля под капотом турбированный мотор V8 объемом 6,2 л мощностью 900 л.с. на бензине, а на этаноле (топливо E85) – 1025 л.с. Достоверно неизвестно, кому будет продан последний образец — частному лицу или останется в коллекции Dodge.

Challenger SRT Demon 170

Серийный выпуск Dodge Challenger был запущен в 1970 году, третье поколение модели появилось спустя 38 лет, в 2008 году. Руководство компании Stellantis, владеющей Dodge, заявило о своем решении прекратить выпуск машины еще в ноябре 2021 года. При этом в компании подчеркнули, что будущие планы предприятия связаны с производством электромобилей.

Напомним, ранее, в середине декабря, Chevrolet объявила о прекращении выпуска автомобиля Camaro.

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Источник: championat.com