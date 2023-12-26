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Автомобили из Китая не смогут заменить европейские бренды

Эксперт нашел причину, почему бренды Mercedes и BMW не уйдут в историю

Китайские автомобили никогда не смогут стать заменой таким брендам с мировым именем, как Mercedes и BMW, поэтому легендам мирового автопрома не суждено «уйти в историю». Таким мнением поделился с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Комментируя слова помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что эти компании могут «уйти в историю» через 10 лет, поскольку не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, Похмелкин не согласился с этим тезисом. Он отметил, что такой прогноз скорее политизирован, и напомнил, что за свою историю автопром пережил уже немало «бумов» с теми же японскими машинами, а затем с корейскими.

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«Теперь на подходе китайцы, но при этом и Mercedes, и BMW, и другие европейские бренды сохраняют свое значение, сегмент, покупателей. Если не произойдет каких-то катаклизмов, то всегда останется спрос на автомобили этих марок, хочется кому-то или нет. Такова объективная закономерность и исторические факты», — констатировал собеседник издания.

Похмелкин убежден, что немецкий автопром не отстает в технологиях, просто он борется с серым импортом и для российского рынка экспортируют не такие качественные автомобили, какие предлагаются в Европе. Несмотря ни на что, россиянам нравятся автомобили немецкого производства за их комфорт и достойные линейки.

«Мягкая подвеска, уют плюс определенная аура. У BMW очень хорошая линейка, интересная. Это машины, которые можно и на вторичном рынке продать. Знаю людей, которые ничего кроме Mercedes и BMW не признают», — уточнил эксперт.

Также Похмелкин выразил уверенность, что, если европейские бренды когда-то вернутся на рынок России, они будут конкурентоспособны с продукцией из КНР. Если раньше корейские и китайские производители не уступали в качестве и привлекали ценой, то сейчас цены на них выросли и никакого преимущества у китайцев не осталось, подытожил Похмелкин.

Источник: nsn.fm

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:Unsplash
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