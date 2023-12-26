Эти три модели стали самыми доходными на авторынке России в 2023 году

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Россияне потратили за 11 месяцев на покупку машин из Китая 1,4 трлн рублей

На авторынке России в период с января по ноябрь 2023 года реализовано 466 310 экземпляров новых автомобилей китайского производства — на сумму 1,4 трлн рублей. Такие данные обнародовало аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Отмечается, что оборот всего авторынка в этот же период составил 2,5 трлн рублей. Россияне в ноябре потратили на покупку машин из Китая почти 200 млрд рублей, эта цифра составляет большую часть от всего оборота на автомобильном российском рынке в ноябре (299 млрд рублей).

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Марка Chery стала лидером по доходности по итогам 11 месяцев текущего года среди китайских брендов. Всего на ее долю пришлось 301,7 млрд рублей, включая показатель ноября в 35,6 млрд рублей. Второй результат за период с января по ноября 2023 года у Geely — 254,3 млрд рублей (в ноябре — 35,6 млрд рублей). Тройку лидеров замыкает Haval — 237,4 млрд рублей, продажи в ноябре составили 35 млрд рублей.

Если говорить о моделях, то самую большую выручку за 11 месяцев принес автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, чьи показатели составили 114,4 млрд рублей. Второе место у Haval Jolion — 104,4 млрд рублей. На третьем месте по выручке с продаж оказалась Omoda C5 — эту модель продали на сумму 89,1 млрд рублей.

Источник: avtostat-info

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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