Новый рамный внедорожник: Ленд Крузер 200 клонировали для Нигерии

На рынок вышел Nord Demir – африканский аналог Toyota Land Cruiser 200

Производитель Nord Automobiles запустил на авторынке в Нигерии новый рамный внедорожник Demir — это ребрендинговый вариант китайской модели Hengtian L4600. Он, в свою очередь, представляет из себя точную копию японского рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Этот автомобиль был создан компанией China Hi-Tech Group Corporation (CHTC). Специально для выпуска машин компания создала дочернее подразделение Zhonghengtian Automobile Group Light Vehicle в 2011 году.

Nord Demir

Различия между Nord Demir и Hengtian L4600 — в логотипе и переднем бампере. Габариты Nord Demir составляют 5089×2026×1932 мм при колесной базе 2950 мм. Если говорить о конструкции шасси и кузова Nord Demir, то они повторяют Land Cruiser 200, при этом кузовные панели оригинальные.

Автомобиль оснащен двигателем V8 от компании Futai Power объемом 4,6 л мощностью 278 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный, причем автомобиль способен работать не только на бензине, но и на газе. Цена нигерийского внедорожника составляет 73 тысячи долларов, это порядка 7,5 млн рублей по актуальному курсу.

Nord Demir

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Источник: ixbt.com