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Автостат: продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 18%

Продажи автотранспортных средств в России за неделю выросли на 20%

На автомобильном рынке России по итогам прошлой недели продано 33 223 экземпляра новой автомобильной техники. Такие сведения привели аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственных исследований.

Отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей наблюдается динамика роста продаж новых автотранспортных средств на 20%. Это произошло впервые за последние три недели, причем положительная динамика охватила все сегменты авторынка.

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В частности, за отчетный период на 67% выросли продажи автобусов — реализовано 557 штук. Реализация легких коммерческих автомобилей выросла на 35% и составила 2685 проданных экземпляров. Грузовых машин продано 2932 штуки — рост 21%.

Среди новых легковых машин зафиксирован наименьший рост, он составил 18% (27 049 проданных экземпляров). Аналитики намерены предоставить более детальные итоги авторынка России за 2023 год на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Он состоится 14 февраля 2024 года в Москве.

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.12.2023
Фото:Depositphotos
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