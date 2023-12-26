Автостат: продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 18%
На автомобильном рынке России по итогам прошлой недели продано 33 223 экземпляра новой автомобильной техники. Такие сведения привели аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственных исследований.
Отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей наблюдается динамика роста продаж новых автотранспортных средств на 20%. Это произошло впервые за последние три недели, причем положительная динамика охватила все сегменты авторынка.
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В частности, за отчетный период на 67% выросли продажи автобусов — реализовано 557 штук. Реализация легких коммерческих автомобилей выросла на 35% и составила 2685 проданных экземпляров. Грузовых машин продано 2932 штуки — рост 21%.
Среди новых легковых машин зафиксирован наименьший рост, он составил 18% (27 049 проданных экземпляров). Аналитики намерены предоставить более детальные итоги авторынка России за 2023 год на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Он состоится 14 февраля 2024 года в Москве.
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Источник: autostat.ru
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