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Changan UNI-K iDD уже у официальных дилеров

Changan начал продажи в России первого гибридного кроссовера UNI-K iDD

Changan представляет в России гибридную модель - SUV UNI-K iDD, которая дополнит линейку бензиновых версий. Этот автомобиль доступен для покупки в официальных дилерских центрах по всей России.

Гибридная система Intelligent Dual Drive состоит из электромотора мощностью 150 л. с. и 166-сильного бензинового турбомотора объемом 1,5 литра. В автомобиле установлена шестиступенчатая автоматическая роботизированная коробка передач, передающая тягу на переднюю ось. Максимальная скорость UNI-K iDD составляет 200 км/ч.

Changan UNI-K iDD
Changan UNI-K iDD

Электромотор работает в паре с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт⋅ч. Батарея адаптирована под российские климатические условия и снабжена контуром автономного терморегулирования. Быстрая зарядка батареи от 20% до 80% занимает всего 30 минут, а для полной зарядки в домашних условиях потребуется около 4 часов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Changan выведет на наш рынок суббренд UNI

Общий запас хода кроссовера достигает 1000 километров, а на электричестве UNI-K iDD способен проехать до 135 км.

Цены на модель предлагают уточнять у официальных дилеров марки Changan. Пока что мы нашли среди предложений лишь один автомобиль, за который просят 4,9 млн рублей. При том, что цена бензинового UNI-K iDD - от 3 339 900 рублей.

На сегодняшний день в России представлено 16 моделей бренда Changan стоимостью от 1 640 000 рублей до 4 049 900 рублей.

Кстати, UNI в 2024 году будет выделен в отдельный бренд электромобилей, нацеленный на молодых и энергичных покупателей.

Источник: Changan

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
27.12.2023
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