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С Новым годом!

«За рулем» поздравляет своих читателей с Новым годом

Дорогие друзья!

Спасибо, что были с нами всё это время! Уверены, что и в 2024-м вы не измените своим привычкам, ну а «За рулем» вас точно не разочарует.

Поздравляем вас и ваших близких с Новым годом и, как всегда, надеемся, что он будет лучше предыдущего, а все тревоги и невзгоды останутся на пороге года ушедшего.

Наступивший 2024-й наверняка принесет нам много ярких сюрпризов – пусть все они будут приятными.

Желаем вам отличного настроения, положительных эмоций и радостных событий. Пусть каждый, кто собирался купить новый автомобиль, смог бы это сделать или, по крайней мере, поменять свой старенький на более свежий.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Мы же продолжим радовать вас актуальными и интересными статьями и новостями.

Пусть дороги будут гладкими, инспекторы ГИБДД – доброжелательными, и чтобы ваш автомобиль всегда был идеальным спутником и доставлял только удовольствие.

С Новым, 2024 годом!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 11
01.01.2024
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