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Теперь без Hyundai и Kia — в 2024 году вступит в силу запрет на их экспорт в Россию

Южная Корея нашла для стоп-листа еще 682 товара, запрещенных к экспорту в Россию

С 2024 года вступит в силу перечень товаров, запрещенных для экспорта из Южной Кореи в Российскую Федерацию. Новые правила коснутся тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

В стоп-лист внесены Hyundai Santa Fe прошлого и нынешнего поколения, Kia Sorento, а также Kia Mohave и Hyundai Palisade, минивэны Kia Carnival и Hyundai Staria и большинство моделей Genesis.

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Сеул включит в перечень экспортного контроля в части поставок в РФ и Белоруссию еще 682 вида товаров. Информация об этом опубликована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики. Список содержит информацию о 1159 товарах.

Напомним, ранее под ограничения попали автомобили стоимостью более 50 тысяч долларов (примерно 4,5 млн рублей по актуальному курсу). Власти Южной Кореи в качестве оснований для своего решения указали «высокую вероятность» использования этих товаров в военных целях. Весной текущего года Сеул расширил экспортный контроль с 57 до 798 позиций в торговле с Россией и Белоруссией.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
27.12.2023
Фото:Unsplash
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