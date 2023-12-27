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Как нельзя отогревать автомобиль в мороз — 5 запретных способов

Эксперт нашел 5 запрещенных «народных» способов отогрева автомобиля зимой

Некоторые автовладельцы для того, чтобы разморозить свой автомобиль, пользуются рискованными, а порой опасными методами. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Сергей Пономарев.

«Например, под машину ставят маленькие «дачные» электрические плитки в надежде таким образом прогреть масло для запуска мотора. Но в итоге возможен тот же эффект, что со сковородой: масло начинает кипеть, подгорать и, конечно, теряет свои свойства», — констатирует собеседник издания.
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Другие водители для прогрева впускного коллектора используют фен, забывая при этом, что на современных машинах они в большинстве пластиковые и легко могут оплавиться. Причем плавление может произойти внутри, и это негативно отразится на работе системы.

Еще одним опасным методом является использование кипятка – кто-то льет его на лобовое стекло, а кто-то – на коллектор. Перепад температур может спровоцировать деформацию и неплотное прилегание к головке блока цилиндров (ГБЦ). При этом может треснуть алюминиевый коллектор, предупреждает Пономарев.

Излюбленная многими водителями тепловая или электрическая пушка при их неправильном использовании могут оплавить декоративные элементы, пыльники и проводку, а также топливные трубки. Может возникнуть утечка топлива и, как следствие, пожар.

Категорически нельзя использовать открытый огонь, в частности, газовых горелок. Если в двигателе автомобиля есть хотя бы малейшая утечка топлива или масла – возгорание неминуемо, резюмировал Пономарев.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
27.12.2023
Фото:Unsplash
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