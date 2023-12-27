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Aito M9
27 декабря
Флагманский кроссовер Huawei – известна цена
В Китае начались продажи флагманского...

Флагманский кроссовер Huawei – известна цена

В Китае начались продажи флагманского кроссовера Aito M9 от Huawei

На китайском автомобильном рынке стартовали продажи нового большого кроссовера Aito M9 от компании Huawei. Цены на автомобиль начинаются от 469, 8 тыс. юаней (примерно 6,1 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

На выбор покупателей две версии — гибридная и полностью электрическая. Длина шестиместного кроссовера составляет 5230 мм, а колесная база равна 3110 мм.

Aito M9
Aito M9
Aito M9
Aito M9
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Силовой агрегат первого варианта состоит из турбомотора объемом 1,5 л мощностью 152 л.с. и двух электродвигателей мощностью 224 и 152 л.с. соответственно. Запаса батареи хватает на 175 км.

Второй вариант имеет по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода — 630 км. В списке опций значатся адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и вентиляцией, 22-дюймовые диски и другие опции.

Aito M9
Aito M9

Источник: carnewschina.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:carnewschina.com
Количество просмотров 1
27.12.2023
Фото:carnewschina.com
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