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Автопроизводители отказываются от Apple CarPlay, чтобы водители не отвлекались

General Motors постепенно откажется от Apple CarPlay и Android Auto

Ранее в этом году компания General Motors (GM) объявила о своих планах постепенного отказа от Apple CarPlay и Android Auto в своих будущих электрических автомобилях. Вместо этого компания будет использовать собственную информационно-развлекательную систему, разработанную в сотрудничестве с Google.

Apple CarPlay
Apple CarPlay

По словам Тима Бэббита, руководителя отдела информационно-развлекательных продуктов GM, CarPlay и Android Auto могут отвлекать водителей от дороги из-за проблем с подключением, медленным временем отклика, проблемами совместимости и другими техническими неполадками.

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Однако GM не предоставила никаких данных, подтверждающих, что ее собственная информационно-развлекательная система отвлекает меньше, чем CarPlay. Бэббит сослался на исследование J.D. Power, которое выявило, что проблемы с CarPlay и Android Auto являются общими жалобами владельцев транспортных средств.

При этом клиенты часто винят в этих проблемах производителя автомобиля, а не Apple или Google.

Новая информационно-развлекательная система GM будет иметь интегрированные приложения Google, включая Google Maps и Google Assistant.

Отказ от CarPlay коснется только электромобилей марок Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от GM будут продолжать поддерживать CarPlay до тех пор, пока в 2035 году они не будут заменены электромобилями.

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Источник: MacRumors

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За РулемЛежнин Роман
Фото:MacRumors
04.01.2024
Фото:MacRumors
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