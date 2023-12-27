Этот экономичный 7-местный кроссовер понравится жителям мегаполисов

Названы сроки выхода на рынок России флагманского кроссовера Tank 500 Urban

Китайский автоконцерн Great Wall Motor привезет на рынок России в первом квартале 2024 года новую версию флагманского внедорожника Tank 500 – Urban. Информация о технических характеристиках и цене появятся ближе к старту продаж. Об этом сообщают в пресс-службе производителя.

Отмечается, что целевая аудитория семиместного автомобиля с гибридной установкой – это жители мегаполисов с динамичной транспортной инфраструктурой. При движении на малых скоростях с частыми остановками гибридная силовая установка экономит топливо, а также минимизирует нагрузки на ДВС.

TANK 500 Urban

У Tank 500 Urban полный привод, силовая установка состоит из бензинового двигателя объемом 2,0 л с турбонаддувом мощностью 245 л.с. (380 Нм) и девятиступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. с крутящим моментом 268 Нм и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт-ч. Суммарная мощность оценивается в 299 л.с., а суммарный максимальный крутящий момент – 616 Нм.

До 100 км/ч Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды, а комбинированный расход топлива составит 8,5 л/100 км. Сиденья третьего и второго рядов складываются, а благодаря тому, что сиденья второго ряда, складываясь, образуют ровный пол, объем багажника увеличивается до 1459 л.

Внешне Tank 500 Urban отличается иной решеткой радиатора и колесными дисками оригинального дизайна, запасное колесо располагается теперь на двери багажного отсека.

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Источник: autostat.ru