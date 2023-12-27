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Выстроены новые логистические цепочки и рынок адаптировался — эксперты о санкциях

Эксперты не нашли значительного урона для рынка России от новых ограничений

Тайвань и Южная Корея расширили экспортные ограничения в отношении России, и теперь наша страна лишилась чипов и автомобилей.

До настоящего момента нельзя было экспортировать из Южной Кореи автомобили дороже 50 тысяч долларов (примерно 4,5 млн рублей по актуальному курсу). Теперь же под запретом машины с объемом двигателя от 2,0 литров. Власти Тайваня наложили ограничения и запрет на экспорт технологий для производства полупроводников.

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В экспертном сообществе рассматривают очередное расширение экспортных ограничений как попытку Южной Кореи и Тайваня соответствовать западной повестке в отношении России. Ранее подобные меры принял ряд европейских стран.

В стоп-лист Южной Кореи вошло больше тысячи различных товаров, у Тайваня значительно меньше – порядка 100 позиций. При этом в списке – электронные компоненты, микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры и навигационные системы.

Весной 2022 года минэкономики Тайваня вводило похожие санкции, они негативно отразились на России, напоминает глава компании-производителя вычислительной техники «Промобит» Максим Копосов.

«Возникли проблемы при производстве микропроцессоров и микроконтроллеров. Но всегда есть способы произвести такие микросхемы с использованием буферных стран-посредников. Видимо, наблюдая это, тайваньские регуляторы хотят заблокировать и эти потоки», — предположил эксперт.

Несмотря на ограничения, рынок в общем адаптировался. Копосов напомнил, что микроконтроллеры используются в любых сложных устройствах – автомобилях, лифтах, станках. Очередными расширениями санкций бизнес не удивлен. По признанию экспертов, за последние два года компании выстроили новые логистические цепочки, хотя их становится меньше, к тому же постоянно перекладывать все издержки на потребителей не получится.

Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.12.2023
Фото:Depositphotos
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