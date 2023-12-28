Круиз-контроль, компьютер и еще много опций — все есть у этого авто за 1,85 млн рублей

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В РФ завезли партию новых Peugeot 207i из Ирана по схеме параллельного импорта

В нескольких российских дилерских центрах появились в продаже хэтчбеки Peugeot 207i. Эти автомобили выпускает иранская компания Iran Khodro. В нашу страну партия хэтчбеков была завезена по схеме параллельного импорта.

Иранский Peugeot 207i – это модернизированная версия модели Peugeot 206, длина автомобиля B-класса составляет 3,8 м. У хэтчбека небольшая решетка радиатора, рельефный капот и третий стоп-сигнал. Он оборудован двигателем объемом 1,6 л мощностью 105 л.с. и четырехступенчатым автоматом. Максимальная скорость ограничена отметкой в 190 км/ч.

Peugeot 207i
Peugeot 207i
Peugeot 207i
Peugeot 207i
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Остановил инспектор ГИБДД — вот что я отвечаю и уезжаю

На российском рынке Peugeot 207i из Ирана впервые появились еще в августе текущего года. Летом цены на них стартовали от 1,499 млн рублей. Но с того времени цены изменились, и теперь в одном дилерском центре Москвы за автомобиль просят 1,85 млн рублей. Изменение стоимости дилеры объясняют более богатым оснащением новинки.

В списке оснащения заявлены круиз-контроль, задний парктроник, камера заднего вида, бортовой компьютер, аудиосистема и мультимедийная система с жидкокристаллическим экраном.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Peugeot
28.12.2023
Фото:Peugeot
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