Hongqi планирует продать порядка 12 тысяч автомобилей на рынке РФ

Бренд Hongqi в 2024 году обновит модельный ряд и расширит сеть дилеров в России

Премиальный бренд из Китая Hongqi намерен в 2024 году расширить свою дилерскую сеть в России до 35-40 центров, а объем продаж автомобилей довести до 12 тысяч штук. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Китайский бренд вышел на российский авторынок в мае 2023 года, до конца года количество переданных дилерам автомобилей оценивается в более чем 3,3 тыс. экземпляров. За это время седан бизнес-класса Hongqi H5 стал безусловным бестселлером марки. Премиальный кроссовер HS5 занимает вторую строчку по популярности, тройку лидеров замыкает флагманский полноразмерный электрический кроссовер E-HS9.

Hongqi E-HS9

Дилерская сеть автопроизводителя из Китая насчитывает порядка 20 центров в Москве и других экономически развитых мегаполисах. Руководство компании на протяжении 2023 года реализовало планы по формированию и наполнению складов запчастями, кроме того, были налажены логистические цепочки.

В планах компании на 2024 год – расширить дилерскую сеть за счет других регионов России. Кроме того, производитель намерен реализовать не менее 12 тысяч автомобилей, параллельно вывести на авторынок РФ новые поколения уже доступных российскому потребителю моделей.

Hongqi H5

В настоящее время модельный ряд Hongqi включает флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5 и среднеразмерный кроссовер HS5.

Hongqi H9