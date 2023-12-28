Hongqi планирует продать порядка 12 тысяч автомобилей на рынке РФ
Премиальный бренд из Китая Hongqi намерен в 2024 году расширить свою дилерскую сеть в России до 35-40 центров, а объем продаж автомобилей довести до 12 тысяч штук. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя.
Китайский бренд вышел на российский авторынок в мае 2023 года, до конца года количество переданных дилерам автомобилей оценивается в более чем 3,3 тыс. экземпляров. За это время седан бизнес-класса Hongqi H5 стал безусловным бестселлером марки. Премиальный кроссовер HS5 занимает вторую строчку по популярности, тройку лидеров замыкает флагманский полноразмерный электрический кроссовер E-HS9.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Дилерская сеть автопроизводителя из Китая насчитывает порядка 20 центров в Москве и других экономически развитых мегаполисах. Руководство компании на протяжении 2023 года реализовало планы по формированию и наполнению складов запчастями, кроме того, были налажены логистические цепочки.
В планах компании на 2024 год – расширить дилерскую сеть за счет других регионов России. Кроме того, производитель намерен реализовать не менее 12 тысяч автомобилей, параллельно вывести на авторынок РФ новые поколения уже доступных российскому потребителю моделей.
В настоящее время модельный ряд Hongqi включает флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5 и среднеразмерный кроссовер HS5.
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!