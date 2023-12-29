Водители Питера оценили сервис «Парковки России»

Ликсутов: Приложение «Парковки России» становится все популярнее в Петербурге

Количество уникальных пользователей приложения в Северной столице в этом году выросло в 2,6 раза и составляет более 220 тыс. человек.

«Парковки России» полезны для водителей из любых регионов нашей страны, которые часто бывают в Москве или Санкт-Петербурге. Им не приходится устанавливать несколько разных приложений – можно пользоваться одним в обоих городах.

В Петербурге этот сервис работает второй год и количество пользователей непрерывно растет.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«В Санкт-Петербурге приложение учитывает все особенности парковочной системы города, поэтому им легко и удобно пользоваться.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы занимаемся развитием собственных сервисов для автомобилистов и готовы делиться ими и с другими регионами».

Скачать приложение «Парковки России» можно здесь или в магазине приложений.

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Источник: Дептранс Москвы