Водители Питера оценили сервис «Парковки России»
Количество уникальных пользователей приложения в Северной столице в этом году выросло в 2,6 раза и составляет более 220 тыс. человек.
«Парковки России» полезны для водителей из любых регионов нашей страны, которые часто бывают в Москве или Санкт-Петербурге. Им не приходится устанавливать несколько разных приложений – можно пользоваться одним в обоих городах.
В Петербурге этот сервис работает второй год и количество пользователей непрерывно растет.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
«В Санкт-Петербурге приложение учитывает все особенности парковочной системы города, поэтому им легко и удобно пользоваться.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы занимаемся развитием собственных сервисов для автомобилистов и готовы делиться ими и с другими регионами».
Скачать приложение «Парковки России» можно здесь или в магазине приложений.
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Источник: Дептранс Москвы