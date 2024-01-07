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3 причины, почему большой просвет порой важнее, чем полный привод

4х4 на корме автомобиля внушает уважение, но полный привод нужен не всегда

Все автомобили имеют полный или монопривод, а также обладают обычным или увеличенным дорожным просветом. Эти параметры могут по желанию сочетаться, например, полный привод с небольшим клиренсом, что чаще всего встречается на седанах Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Полноприводная трансмиссия в этих машинах предназначена не для бездорожья, а для повышения безопасности в сложных дорожных условиях. В случае моноприводных автомобилей большой дорожный просвет может быть предпочтителен в ряде ситуаций, напоминает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Море по колено

Человек, очарованный знаком 4x4, считает, что справится с любым сугробом. Однако когда он застревает, количество ведущих колес не имеет значения. Без лопаты не обойтись. Вытянуть низкий полноприводник из снега сложнее, чем высокий моноприводный автомобиль. К тому же у полноприводника больше подверженных повреждениям деталей.

Бордюр

Забираться на бордюр автомобили, в общем-то, не должны. Но на практике встречаются случаи, когда без этого не обойтись. К примеру, нужно объехать (с разрешения сотрудника ДПС) место ДТП, а сделать это можно только заехав на тротуар. Или выбраться с парковки, если «добрые люди» заставили вашу машину вторым рядом и не оставили контактного номера телефона.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Почему стальные тормозные диски делают не для всех авто?

Парковка

Городские автомобили очень часто паркуются передней частью к бордюру, и здесь высокий клиренс трудно переоценить. Поцарапанные бамперы седанов с надписью 4 matic на корме — живое тому свидетельство.

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Источник: «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
07.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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