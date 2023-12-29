Эта небезопасная процедура угробит автомобиль и лишит заводской гарантии

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Эксперты нашли 5 минусов установки дополнительной шумоизоляции в авто

Желание некоторых автовладельцев уменьшить уровень шума в салоне может обернуться негативными последствиями для функционала автомобиля. Эксперты объясняют, почему от этой процедуры следует воздержаться.

При обращении к мастерам процесс дополнительной шумоизоляции подразумевает полную разборку салона, демонтаж дверных карт, обклеивание деталей дополнительными слоями шумоизоляционного материала, а затем сборку.

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Но не все учитывают, что установленный звукопоглощающий материал добавляет вес, что может спровоцировать провисание дверей, нарушение герметичности уплотнений и даже поломку замка. При установке шумоизоляционных материалов на крыше багажника она перестает автоматически подниматься при открывании замка.

Не стоит забывать, что вес автомобиля в принципе увеличивается, а дополнительные 50 кг обернутся увеличением расхода топлива и тормозного пути при высоких скоростях. Кроме того, при попадании воды во внутренние полости дверей слои шумоизоляционного материала, как губка, накапливает воду. Как итог — возникает коррозия на металлических частях дверей.

Установка дополнительной шумоизоляции может аннулировать заводскую гарантию. Представители автопроизводителя расценят действия по ее установке как незаконное вмешательство в конструкцию транспортного средства. Кроме того, мастера, проводящие работы по шумоизоляции, не всегда отличаются профессионализмом и опытом. Они могут допустить ошибки при демонтаже и сборке салона, вследствие чего могут возникнуть проблемы с электропроводкой и даже ее повреждение.

Были случаи, когда после установки шумоизоляции появлялись скрипы, поэтому перед принятием решения об этой процедуре следует тщательно взвесить все доводы в ее пользу.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.12.2023
Фото:Depositphotos
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