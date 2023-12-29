Исследование: чаще всего россияне в 2023 году покупали подержанные Lada, Toyota и Kia

Эксперты нашли подтверждение, что Lada лидирует по доле предложений на вторичке

Лидером на платформе по доле предложений на машины с пробегом стала отечественная Lada, а количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом к концу 2023 года на платформе Авито Авто выросло на 6% по сравнению с началом года. Такой вывод сделали эксперты ресурса, проанализировав соотношение спроса и предложений.

Выяснилось, что средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в ноябре-декабре 2023 года составила 1 198 975 рублей. Лидером на платформе по доле предложений на машины с пробегом в ноябре-декабре текущего года стала отечественная Lada. На ее долю пришлось 19,8% от общего количества предложений, при этом средняя цена составила 350 тысяч рублей.

На долю Toyota с пробегом пришлось 7,4% предложений, средняя цена б/у авто составила 1,65 млн рублей. Что касается Kia и Hyundai, на их долю пришлось 6,6% и 6,1% соответственно. Средняя цена Kia с пробегом — 1,68 млн рублей, Hyundai — 1,53 млн рублей.

Подержанные Volkswagen в ноябре-декабре 2023 года можно было купить в среднем по цене 1,3 млн рублей. На долю бренда пришлось 4,7% от общего предложения подержанных машин. Самой предлагаемой моделью в ноябре-декабре 2023 года стала подержанная Lada Granta. На ее долю пришлось 2,5% от общего предложения на платформе. Доли Lada Priora и Hyundai Solaris составляет по 2,4% и 1,9% соответственно.

На Ford Focus в ноябре-декабре 2023 года пришлось 1,8%, а доля Lada 2114 Samara от общего предложения составила 1,7%. В топ-10 распространенных машин с пробегом в ноябре-декабре вошли также Kia Rio, Lada Kalina, Lada 4x4 (Нива), Lada 2107, Toyota Camry (список представлен в порядке убывания показателей).

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Источник: rg.ru