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Ситуации, когда механика лучше автомата

Эксперт «За рулем» перечислил случаи, когда автоматическая коробка уступает МКП

Сегодня многие предпочитают автоматическую коробку передач, она проще в использовании и удобнее в городском движении, комфортнее в длительных поездках, а в некоторых случаях «продвинутые» АКП даже более экономичны.

Но есть случаи, когда механика неоспоримо лучше автомата. Что может автомобиль с механической коробкой передач из того, что неподвластно машине с автоматом, перечислил эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

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Экономия на ремонте

Ремонт механической коробки стоит значительно дешевле, чем восстановление автомата. Кроме того, легко найти бюджетные контрактные механические коробки.

Легкость буксировки

Машину с механической коробкой можно буксировать на большие расстояния, в то время как для автомата существуют строгие ограничения — чаще всего не более 50 км/ч и не дальше 50 км.

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Простота в обслуживании

Обслуживание механических коробок дешевле. Замена масла в них рекомендуется лишь при больших пробегах, в то время как автоматы требуют более частой смены большого объема жидкости.

С ней проще в морозы

Механическая коробка не требует прогрева в морозы, в то время как у некоторых автоматов движение "на холодную" может быть проблематичным.

Долговечность

Ресурс механической коробки часто превосходит ресурс двигателя и автомобиля в целом, в то время как некоторые автоматы могут требовать ремонта уже при 100 тыс. км.

Надежность при буксировке

Механическая коробка обеспечивает безопасное буксирование и тягу, легче сберечь детали трансмиссии.

Предсказуемость при обгоне

Механическая коробка позволяет водителю заранее выбрать нужную передачу при обгоне, обеспечивая уверенность в том, что тяга не пропадет в критический момент.

Экономия топлива

Расход топлива чаще всего меньше у машин с механической коробкой по сравнению с автоматом, за исключением высокотехнологичных автоматических коробок.

Удовольствие от вождения

Многие водители любят механические коробки за их более активную и контролируемую реакцию. Особенно если ехать по горному серпантину. Правда, ощутить удовольствие от вождения сможет только опытный водитель.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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