Самодельные грузовики – самые безумные проекты собрали в одном видео

В документальном фильме показали самые яркие грузовики, построенные в гараже

Со времен СССР самоделки – это отдельное и совершенно уникальное для всего остального мира направление тюнинга, существующее только в России. Вы скажете, что «аналоги» такого инженерного мышления встречаются и за рубежом, но не будете спорить, что только у нас «кулибинщина» цветет столь пышно. И среди ее плодов находятся поистине достойные.

Одна из ярких таких машин последних лет – грузовой внедорожник на шасси ГАЗ-66 с кабиной Урал-4320. Довершают образ укороченная база, грузовые внедорожные покрышки и кунг, изначально бывший надстройкой вахтового автобуса Т-1202 Кубанец на базе уазовской «буханки». Доступ в этот жилой отсек осуществляется через одну из дверей – боковую или заднюю.

В кабине – все более менее привычно для водителя Урала, за исключением некоторых нюансов по рычагу КПП и почти не бросающегося в глаза интересного карданного соединения в рулевой колонке... Под капотом – надежный дизель от ГАЗ «Садко». Получилось здорово! Смотрим на этот удивительный транспорт и его собратьев!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: AUTO VIDEO