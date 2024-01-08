Самодельные грузовики – самые безумные проекты собрали в одном видео

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Выиграй Ладу
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Со времен СССР самоделки – это отдельное и совершенно уникальное для всего остального мира направление тюнинга, существующее только в России. Вы скажете, что «аналоги» такого инженерного мышления встречаются и за рубежом, но не будете спорить, что только у нас «кулибинщина» цветет столь пышно. И среди ее плодов находятся поистине достойные.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Одна из ярких таких машин последних лет – грузовой внедорожник на шасси ГАЗ-66 с кабиной Урал-4320. Довершают образ укороченная база, грузовые внедорожные покрышки и кунг, изначально бывший надстройкой вахтового автобуса Т-1202 Кубанец на базе уазовской «буханки». Доступ в этот жилой отсек осуществляется через одну из дверей – боковую или заднюю.

В кабине – все более менее привычно для водителя Урала, за исключением некоторых нюансов по рычагу КПП и почти не бросающегося в глаза интересного карданного соединения в рулевой колонке... Под капотом – надежный дизель от ГАЗ «Садко». Получилось здорово! Смотрим на этот удивительный транспорт и его собратьев!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: AUTO VIDEO

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
08.01.2024
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