Лидером предложений на вторичном рынке Петербурга стал бренд Kia

Авито Авто: в Петербурге на 11% вырос спрос на подержанные машины

Количество объявлений о продаже машин на вторичном рынке Петербурга в ноябре-декабре текущего года выросло на 11% по сравнению с началом года. Средняя стоимость машин с пробегом составила 1,5 млн рублей, сообщает «Авито Авто».

Лидером по количеству предложений на платформе в Петербурге стал бренд Kia. На его долю пришлось 8% от общего предложения, а средняя цена составила 1,6 млн руб. Отечественная Lada стала второй по популярности, на ее долю пришлось 7% от всех предложений в ноябре-декабре, стоимость машины в среднем составила 659 тысяч рублей.

Volkswagen занимает долю 6,8% в структуре предложения, машину с пробегом этой марки в среднем оценивали в 1,3 млн руб. Также в число востребованных в ноябре-декабре моделей стал Ford Focus. На его долю пришлось 2,3% от общего предложения машин с пробегом, средняя цена предлагаемых машин — 705 тысяч рублей. На доли Hyundai Solaris и Kia Rio пришлось по 1,8% и 1,7% от общего предложения. Их продавали по цене более 1 млн руб.

По словам совладельца «Аксель Групп» Алексея Безобразова, соотношение продаж новых автомобилей к продажам подержанных в 2023 году составило 1:12. Всего за год было продано 500 новых машин и 6,5 тысячи подержанных.

Кроме спроса на машины с пробегом начали расти и цены на них. С начала текущего года стоимость машин на вторичном рынке Петербурга в среднем выросла на 25% и составила 2,14 млн руб.

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Источник: rbc.ru