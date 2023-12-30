Новая Mazda дешевле миллиона — какая она?
Mazda представила обновленную линейку кей-вэнов Flair, которая включает модели Flair Wagon и Flair Wagon Custom. Оба автомобиля получили ряд изменений в дизайне, улучшенный интерьер и расширенный набор опций, включая новые электронные ассистенты.
Внешне Flair Wagon Custom получила пересмотренный бампер и новую решетку радиатора. В базовой модели передние стойки кузова стали тоньше, что обеспечивает лучшую видимость для водителя.
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В салоне обновленных Flair Wagon и Flair Wagon Custom появились выдвижные поворотные секции в подушках задних сидений, которые позволяют пассажирам более комфортно сидеть. Автомобили также получили подогрев руля, два USB-порта и электрический стояночный тормоз.
Система водительских ассистентов была расширена и теперь включает адаптивный круиз-контроль с функцией замедления перед поворотами, систему удержания в полосе и функцию экстренного торможения, способную распознавать пешеходов и велосипедистов на улицах и перекрестках.
Flair Wagon доступен с двумя вариантами мягкогибридного бензинового мотора объемом 660 кубических сантиметров с мощностью 52 или 64 л. с. Двигатели работают в сочетании с вариатором и опциональным полным приводом.
Несмотря на все улучшения и расширенный набор опций, цена на Flair Wagon в Японии не превышает миллиона рублей.
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Источник: IXBT
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