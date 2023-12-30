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Выиграй Ладу
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Новая Mazda дешевле миллиона — какая она?

Обновленный кей-вэн Mazda Flair 2024 получил новый дизайн и хороший набор опций

Mazda представила обновленную линейку кей-вэнов Flair, которая включает модели Flair Wagon и Flair Wagon Custom. Оба автомобиля получили ряд изменений в дизайне, улучшенный интерьер и расширенный набор опций, включая новые электронные ассистенты.

Mazda Flair 2024
Mazda Flair 2024

Внешне Flair Wagon Custom получила пересмотренный бампер и новую решетку радиатора. В базовой модели передние стойки кузова стали тоньше, что обеспечивает лучшую видимость для водителя.

Mazda Flair 2024
Mazda Flair 2024

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Покупателям предлагается девять вариантов цвета кузова, включая двухцветные варианты.

В салоне обновленных Flair Wagon и Flair Wagon Custom появились выдвижные поворотные секции в подушках задних сидений, которые позволяют пассажирам более комфортно сидеть. Автомобили также получили подогрев руля, два USB-порта и электрический стояночный тормоз.

Система водительских ассистентов была расширена и теперь включает адаптивный круиз-контроль с функцией замедления перед поворотами, систему удержания в полосе и функцию экстренного торможения, способную распознавать пешеходов и велосипедистов на улицах и перекрестках.

Mazda Flair 2024
Mazda Flair 2024

Flair Wagon доступен с двумя вариантами мягкогибридного бензинового мотора объемом 660 кубических сантиметров с мощностью 52 или 64 л. с. Двигатели работают в сочетании с вариатором и опциональным полным приводом.

Несмотря на все улучшения и расширенный набор опций, цена на Flair Wagon в Японии не превышает миллиона рублей.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Mazda
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