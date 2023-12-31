Трёхкратному чемпиону «Формулы-1» не дали Mercedes напрокат из-за возраста

Максу Ферстаппену отказали в аренде Mercedes AMG GT, поскольку он слишком молод

Трёхкратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен столкнулся с неожиданным отказом в прокате автомобиля Mercedes AMG GT из-за своего возраста. 26-летнему голландскому гонщику, привыкшему ездить на скорости более 300 км/ч, не разрешили арендовать автомобиль, максимальная скорость которого составляет 313 км/ч.

Макс Ферстаппен

Инцидент произошёл в Португалии, куда Ферстаппен приехал с семьей и друзьями на трёх частных самолётах. Группа планировала арендовать около 20 автомобилей у компании Sixt в аэропорту Фару и на гоночной трассе Autodromo Internacional do Algarve на два дня.

Однако, когда Ферстаппен прибыл в аэропорт, ему сообщили, что он не может взять в прокат Mercedes AMG GT, который он зарезервировал. Сотрудники Sixt объяснили, что согласно правилам компании, такие автомобили выдаются только лицам, достигшим 30 лет.

Ферстаппен, который в этом сезоне выиграл свой третий подряд чемпионат мира «Формулы-1», был шокирован и разочарован отказом. По информации издания The Sun, он пытался убедить сотрудников Sixt, что его опыт и навыки позволяют ему безопасно управлять автомобилем, но они остались непреклонны.

В итоге Ферстаппену пришлось довольствоваться менее мощным BMW 5 серии. Он и его друзья провели два дня в Португалии, катаясь на арендованных автомобилях и посещая гоночную трассу.

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Источник: The Sun