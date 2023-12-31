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Первый в мире полноприводный Ford Mustang от инженера-энтузиаста

Инженер-механик оснастил Ford Mustang полным приводом в собственном гараже

Инженер-механик Тим Роман в прошлом уже модифицировал Merkur Xr4Ti, чтобы он вращал все четыре колеса, а позже установил в него двигатель Ford V8 с турбонаддувом.

Первый в мире полноприводный Ford Mustang
Первый в мире полноприводный Ford Mustang

Следующим проектом стал полноприводный Mustang 2017 года. Роман купил Мустанг осенью 2019 года и начал свои доработки с исследования трансмиссии. Роман придумал систему полного привода, похожую на ту, которая используется в седанах с продольным расположением двигателя.


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Инженер использовал шестиступенчатую механическую коробку передач TR6060.

Передний дифференциал от Toyota Hilux 1986–1995 годов выпуска. Раздаточная коробка представляет собой блок Borg Warner с регулируемым распределением крутящего момента.

Важно отметить, что салон автомобиля практически не изменился. Внешний вид также не изменился. Масса выросла незначительно: теперь машина весит 1760 кг вместо 1700 изначальных.

Роман говорит, что его цель – создать полноприводный Mustang, который будет таким же быстрым и мощным, как заднеприводный, но при этом более устойчивым и безопасным на скользких поверхностях.

Он утверждает, что его машина может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Источник: Motor1

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Youtube
Количество просмотров 2
31.12.2023
Фото:Youtube
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