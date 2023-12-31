Первый в мире полноприводный Ford Mustang от инженера-энтузиаста
Инженер-механик Тим Роман в прошлом уже модифицировал Merkur Xr4Ti, чтобы он вращал все четыре колеса, а позже установил в него двигатель Ford V8 с турбонаддувом.
Следующим проектом стал полноприводный Mustang 2017 года. Роман купил Мустанг осенью 2019 года и начал свои доработки с исследования трансмиссии. Роман придумал систему полного привода, похожую на ту, которая используется в седанах с продольным расположением двигателя.
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Инженер использовал шестиступенчатую механическую коробку передач TR6060.
Передний дифференциал от Toyota Hilux 1986–1995 годов выпуска. Раздаточная коробка представляет собой блок Borg Warner с регулируемым распределением крутящего момента.
Важно отметить, что салон автомобиля практически не изменился. Внешний вид также не изменился. Масса выросла незначительно: теперь машина весит 1760 кг вместо 1700 изначальных.
Роман говорит, что его цель – создать полноприводный Mustang, который будет таким же быстрым и мощным, как заднеприводный, но при этом более устойчивым и безопасным на скользких поверхностях.
Он утверждает, что его машина может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.
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Источник: Motor1
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