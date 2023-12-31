Знаменитые мотоциклы Harley-Davidson теперь можно купить в России официально

ГК «Автодом» стал официальным дистрибьютором мотоциклов Harley-Davidson в России

В Москву уже привезли первую партию мотоциклов. Также планируется открыть монобрендовый салон к началу мотосезона 2024 года.

Покупателям доступен широкий модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson. Fat Boy и Fat Bob из линейки Cruiser. Мотоциклы оснащены двигателем Milwaukee-Eight 114 объёмом 1868 см3 и мощностью 93 л. с., а также цельнодисковыми колёсами Lakester.

Harley-Davidson

Ultra Limited, Road Glide Limited и Road Glide ST из линейки Touring. Ultra Limited отличается восемью системами безопасности, включая C-DSCS, систему контроля сопротивления проскальзыванию на поворотах и C-TCS.

Road Glide Limited отличается характерным аэродинамическим обтекателем с тройными разделёнными вентиляционными отверстиями, обеспечивающими плавный поток воздуха.

Road Glide ST оборудован двигателем Milwaukee-Eight 117 объёмом 1923 см3 и мощностью 103 л.с.

ГК «Автодом» планирует развивать дилерскую сеть Harley-Davidson в России, чтобы расширить географию продаж и обеспечить качественный сервис.

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Источник: IXBT