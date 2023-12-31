Знаменитые мотоциклы Harley-Davidson теперь можно купить в России официально
В Москву уже привезли первую партию мотоциклов. Также планируется открыть монобрендовый салон к началу мотосезона 2024 года.
Покупателям доступен широкий модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson. Fat Boy и Fat Bob из линейки Cruiser. Мотоциклы оснащены двигателем Milwaukee-Eight 114 объёмом 1868 см3 и мощностью 93 л. с., а также цельнодисковыми колёсами Lakester.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Ultra Limited, Road Glide Limited и Road Glide ST из линейки Touring. Ultra Limited отличается восемью системами безопасности, включая C-DSCS, систему контроля сопротивления проскальзыванию на поворотах и C-TCS.
Road Glide Limited отличается характерным аэродинамическим обтекателем с тройными разделёнными вентиляционными отверстиями, обеспечивающими плавный поток воздуха.
Road Glide ST оборудован двигателем Milwaukee-Eight 117 объёмом 1923 см3 и мощностью 103 л.с.
ГК «Автодом» планирует развивать дилерскую сеть Harley-Davidson в России, чтобы расширить географию продаж и обеспечить качественный сервис.
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Источник: IXBT
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