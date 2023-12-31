Более половины планируемых новых машин не были выпущены в 2023 году
В новом исследовании PwC Consulting выяснилось, что более половины новых автомобилей столкнулись с задержками производства в 2023 году.
Это значительное увеличение по сравнению с прошлыми годами, и оно может привести к убыткам всей отрасли в размере от 30 до 50 млрд долларов.
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Нехватка рабочей силы является одной из основных причин задержек в производстве новых автомобилей. Автопроизводители испытывают трудности с поиском квалифицированных работников, поскольку многие из них ушли из отрасли во время пандемии.
Проблемы с цепочкой поставок также являются серьезной проблемой для автопроизводителей.
Автопроизводители все больше внимания уделяют выпуску электромобилей, что также приводит к задержкам в производстве.
PwC Consulting прогнозирует, что задержки в производстве новых автомобилей продолжатся в ближайшие годы. Консалтинговая фирма ожидает, что компании отложат от 20 до 40% выпуска новых машин в период до 2026 года.
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Источник: Motor1
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