Стала известна судьба Lada X-Cross 5

Выпущенная партия Lada X-Cross 5 отправится в корпоративные автопарки

В начале 2023 года появилась информация о планах «АвтоВАЗа» начать производство нового кроссовера Lada X-Cross 5, который представляет собой аналог китайской модели FAW Bestune T77. Сборка машин должна была осуществляться на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

В конце лета 2023 года производство Lada X-Cross 5 действительно стартовало. Однако, несмотря на это, продажи автомобилей до сих пор не начались. На данный момент нет данных о том, когда стартует производство автомобилей, официальных комментариев не было.

Партия из около 120 автомобилей была отправлена в Тольятти. Смена летней резины на зимнюю указывает на то, что они будут использоваться в корпоративных автопарках в качестве служебных автомобилей. Однако, есть вероятность, что это весь тираж автомобилей.

На данный момент «АвтоВАЗ» не дал прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опроверг сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Avtograd news